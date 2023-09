Ultimi Messaggi di Alina | L' amica Svela Dettagli Preoccupanti sulla Relazione con l' Uomo Accusato

(Di lunedì 11 settembre 2023) Pescara - Emozioni esconcertanti emergono dalla testimonianza di un'diCozac, la donna romena di 40 anni tragicamente strangolata dal suo convivente, Mirko De Martinis, ora detenuto per omicidio volontario. L'ha rivelato che il giorno prima dell'omicidio, il 21 gennaio 2023,aveva inviato uno disperato, chiedendo aiuto: "Appena puoi scrivimi, manca poco e mi troverai sotto casa tua. Non ho più forze di andare avanti da sola." Questoo è stato inviato alle 10 del mattino, poche ore prima della sua morte. Il giorno stesso, alle 18:18,aveva inviato un secondoo all'dicendo: "Ti devo parlare, però adesso non posso, ti chiamo un po' più tardi." ...

Cronaca nera Pescara - 11/09/2023 07:32 - Emozioni e dettagli sconcertanti emergono dalla testimonianza di un'amica di Alina Cozac, la donna romena di 40 anni tragicamente strangolata ...