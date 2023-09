Ultime Notizie – via libera a pagamento terza rata Italia

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il Comitato Economico Finanziario del Consiglio ha dato parere positivo alla richiesta di esborso dellada 18,5 mld di euro, che a fine luglio aveva ricevuto il viadalla Commissione Europea Il Comitato Economico Finanziario del Consiglio ha dato oggi parere positivo alla richiesta di esborso delladel Pnrr presentata dall’, per 18,5 mld di euro, che aveva ricevuto il viadalla Commissione Europea a fine luglio. Lo si apprende da fonti Ue a Bruxelles. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Secondo le, infatti, verso la fine del 2023 è previsto il primo e significativo aumento dei prezzi energetici di quest'anno, con un aumento potenziale fino al 10%. Abbiamo rivisto ...'In base allerilevazioni di fine agosto, e' diminuita la propensione al rischio e il sentiment degli operatori dei mercati finanziari propende ora per una maggior cautela - spiega il ...Nelledue settimane, e' aumentato il timore di futuri rialzi dei tassi, visti la forza dell'economia statunitense e il rialzo del prezzo del petrolio. In questo momento, il rendimento - che si ...

Terremoto in Marocco, 2.500 morti. Il governo dice sì agli aiuti solo da 4 Paesi Sky Tg24

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Indice di sportività, Siena 46esima in Italia. Primi per le competizioni indoor, fanalino di coda sui finanziamenti ...