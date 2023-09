Ultime Notizie – Scuola | consigli peditari per rientro in classe | da postura ad alimentazione

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 11 settembre 2023), zaini,, gestione del tempo e dello stress: 10dei pediatri dell’Istituto per la salute dell’ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per aiutare i genitori ad affrontare nel migliore dei modi, insieme ai propri figli, il ritorno a. “Per milioni di bambini e ragazzi è infatti arrivato il momento di sedersi sui banchi: gli istituti di tutta Italia riaprono i cancelli entro la prima metà di settembre. Sul portale dell’ospedale – ricorda il Bambino Gesù – inoltre, è a disposizione delle famiglie un’intera sezione dedicata allacon altri suggerimenti utili e approfondimenti su temi specifici come l’inserimento dei bambini nelladell’infanzia e nellaprimaria”. Ecco il decalogo del Bambino Gesù: 1) Prepariamo lo ...