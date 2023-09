Ultime Notizie Roma del 11-09-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 settembre 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano fiori sisma in Marocco di solito adulti 2400 il numero delle persone che hanno perso la vita è quasi 2500 quello dei feriti a causa del devastante terremoto che ha colpito il paese con reso noto il Ministero degli Interni Villabate spiegando che stanno continuando l’operazione di ricerca e quanto riporta l’agenzia di stampa marocchina il governo non esclude di chiedere aiuto ad altri paesi Se necessario quella avanzamento delle operazioni di intervento la valutazione di possibili bisogni potrebbe evolversi nel che consentirebbe di sfruttare le offerte di sostegno presentate da altri paesi amici secondo le esigenze specifiche di ogni fase la ministra degli Esteri francese ha annunciato un aiuto di €5000000 per MG che sono attualmente sul posto in Marocco ...