Ultime Notizie Roma del 11-09-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 settembre 2023)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio dopo rientro a scuola il 5 settembre nella provincia autonoma di Bolzano si apre una settimana in cui altri 7 milioni di studenti italiani rimetteranno piede in classe oggi è la volta di Piemonte Trentino e Valle d’Aosta martedì toccherà la Lombardia mercoledì 13 settembre ad Abruzzo Basilicata Campania Friuli Venezia Giulia Marche Sicilia Umbria e Veneto giovedì a Calabria Liguria Molise Puglia Sardegna è fissato al 14 settembre letre regioni saranno Emiliagna Toscana e Lazio che apriranno venerdì 15 settembre paura poco prima di mezzanotte ieri nel Parco Verde di Caivano in provincia di Napoli per una spesa un raid con colpi di arma da fuoco sparati all’impazzata a denunciarlo su Facebook don Maurizio patriciello ...