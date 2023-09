Ultime Notizie – Porti | Durigon | “Obiettivo infortuni zero”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 11 settembre 2023) “Abbiamo vissuto giornate davvero drammatiche con tanti incidenti che hanno causato la morte di tanti lavoratori. Il documento firmato oggi rientra nella specificità di come poter risolvere alcune problematiche di alcuni luoghi di lavoro e credo che con l’intervento di Inail, Assoe soprattutto dell’Autorità Portuale di Civitavecchia si possano dare delle risultanze diverse e arrivare all’”. Queste le parole di Claudio, sottosegretario al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, durante l’incontro per la sottoscrizione dell’accordo attuativo del protocollo nazionale tra Inail, Mit e Assodello scorso aprile. L’accordo darà avvio ad una serie di iniziative per implementare la salute e la sicurezza nel corso delle operazioni portuali che si svolgono nel ...