Ultime Notizie – le nuove date del tour 2024

(Di lunedì 11 settembre 2023) Finita la prima parte delestivo, che si è conclusa sabato scorso, 9 settembre, alla Rcf Arena di Reggio Emilia (Campovolo) in una grande festa con 80.000 persone, i Pinguini Tattici Nucleari annunciano leche porteranno nei palazzetti ‘Fake News’, disco uscito lo scorso dicembre e già certificato Triplo Platino. Il ‘Non perdiamoci mica di vista \ Fake News indoor– palasport’, organizzato e prodotto da Magellano Concerti, vedrà la band sui palchi dei più importanti palasport italiani nella primavera del. Continua così, in una versione più intima e confidenziale, ilche quest’estate ha portato i Pinguini Tattici Nucleari incontrare fan di ogni età, da Nord a Sud fino alle isole. Al momento sono undici le tappe del nuovo ...

Secondo le, infatti, verso la fine del 2023 è previsto il primo e significativo aumento dei prezzi energetici di quest'anno, con un aumento potenziale fino al 10%. Abbiamo rivisto ...'In base allerilevazioni di fine agosto, e' diminuita la propensione al rischio e il sentiment degli operatori dei mercati finanziari propende ora per una maggior cautela - spiega il ...Nelledue settimane, e' aumentato il timore di futuri rialzi dei tassi, visti la forza dell'economia statunitense e il rialzo del prezzo del petrolio. In questo momento, il rendimento - che si ...

Terremoto in Marocco, 2.500 morti. Il governo dice sì agli aiuti solo da 4 Paesi Sky Tg24

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Indice di sportività, Siena 46esima in Italia. Primi per le competizioni indoor, fanalino di coda sui finanziamenti ...