Ultime Notizie – ecco quanto spetta ai 5 figli del Cav

(Di lunedì 11 settembre 2023) Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi hanno accettato l’eredità del padre Silvio Berlusconi, che ha destinato ai tre minori la sola quota legittima e ai due maggiori anche quella disponibile. Tra Fininvest, beni immobiliari e i tre lasciti,ai cinquedel Cav. FININVESTE, LE QUOTE: CONTROLLO A MARINA E PIER SILVIO Marina e Pier Silvio Berlusconi controlleranno insieme il 52% di Fininvest, mentre il restante 48% circa sarà detenuto da Barbara, Eleonora e Luigi. Nell’accordo tra i cinque fratelli – asi apprende – è prevista una clausola di lock-up, che impedisce loro di modificare per cinque anni le quote detenute nelle holding ereditate dal padre e, di conseguenza, in Fininvest. L’accordo raggiunto tra i cinque fratelli, infatti, prevede che le quattro holding ...