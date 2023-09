Ultime Notizie – dalla scomparsa al ritrovamento del corpo Ecco la storia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 11 settembre 2023) Sono passati 30 anni dall’omicidio di Elisa Claps, l’adolescente uccisa il 12 settembre del 1993 a Potenza dall’allora ventunenne Danilo Restivo. Un vicenda carica di colpi di scena iniziata una domenica d’estate. Lei aveva solo 16 anni. Il suoè stato ritrovato nel sottotetto della canonica della chiesa della Santissima Trinità del capoluogo lucano soltanto 17 anni dopo, il 17 marzo del 2010. Un periodo lunghissimo che è stato un calvario per la mamma Filomena e per i fratelli che ancora oggi lottano nelle aule di giustizia per ottenere verità e giustizia, sia sull’omicidio che sui depistaggi ed i misteri che hanno accompagnato un ventennio di indagini. La ragazza è stata uccisa in un tentativo di violenza sessuale, come ha accertato la perizia autoptica. E’ stata colpita con tredici fendenti di un coltellino o di altro oggetto tagliente e appuntito come un ...