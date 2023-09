Ultime Notizie – Concorso Straordinario TER Scuola 2023 | novità e numero posti

(Di lunedì 11 settembre 2023) (Adnkronos) – Nuovoper docenti delin arrivo. Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 settembre è stato pubblicato il Decreto di autorizzazione all’avvio delle procedure per ilTER: il bando dovrebbe uscire entro la fine del mese. Ilprevede l’assunzione di 30.000 (30.216) nuovi docenti, di cui 21.101 su posto comune e 9.115 su posto di sostegno. Si tratta di un primo passo, necessario, per lo svolgimento della procedura concorsuale. Ilriguarderà sia ladell’infanzia e primaria che la secondaria di primo e secondo grado. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

GERMANIA: LE QUOTE PER L'EUROPEO Una sola vittoria (contro il Perù) nellesei gare giocate:... Ci riuscirà Leggi i commenti Scommesse: tutte le11 settembre - 12:24In luce Saipem (+3,59%), maglia rosa del paniere sull'onda lunga dellecommesse. Bene anche Pirelli (+2,59%), più cauta Stellantis (+1,15%), che ha lanciato la 3/a tranche del riacquisto di ...abbastanza buone per il mercato dei PC (desktop, notebook e workstation) secondo l'analista ... Leprevisioni di mercato dei PC Canalys mostrano che il mercato è sulla strada della ripresa ...

Ucraina Russia, vittoria del partito Putin nei territori annessi LIVE Sky Tg24

"Per mettere in condizione un paese intero di digitalizzarsi - ha aggiunto - occorrono enormi investimenti, che avranno ritorni enormi ma non nell'immediato, ma devono essere sia pubblici che privati, ...Julia Fox, attrice e influencer americana, ha di nuovo calamitato l’attenzione generale alle recenti sfilate ed eventi newyorkesi: gli ultimi incredibili outfit, tra nude look e provocazioni ...