Ultime Notizie – “Cessione Juve possibile ma prima vorranno risanare il bilancio”

(Di lunedì 11 settembre 2023) “E’ una notizia che fa scalpore, la fine della dinastia Agnelli sarebbe epocale, si chiuderebbe un periodo storico molto lungo e molto vincente che ha fatto il bene non sono dellantus ma anche del calcio italiano. Verrebbe a morire qualcosa di straordinario e irripetibile. E’ una notizia che io non posso smentire, se ne parla da un po’ ma di certo non è imminente perchédovrannola società che in questo momento ha un ‘rosso’ diimportante”. Così all’Adnkronos l’ex direttore generale dellantus Luciano Moggi in merito alladel club bianconero, già però smentita da Exor, la holding della famiglia Agnelli che controlla la società. “Gli eredi dell’Avvocato Agnelli non hanno la stessa passione che avevano lui e il ...

Registrati per partecipare e scopri i primi ospiti " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget ...Registrati per partecipare e scopri i primi ospiti " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget ...GERMANIA: LE QUOTE PER L'EUROPEO Una sola vittoria (contro il Perù) nellesei gare giocate:... Ci riuscirà Leggi i commenti Scommesse: tutte le11 settembre - 12:24

Ucraina Russia, vittoria del partito Putin nei territori annessi LIVE Sky Tg24

Dopo il deludente pareggio sul campo della Macedonia del Nord, l'Italia torna in campo a San Siro contro l'Ucraina sempre per il girone di qualificazione a Euro 2024. Luciano Spalletti, alla seconda ...Per effetto della riforma Sangiuliano i grandi musei diventeranno come delle piccole aziende, grazie all’aumento dell’autonomia.