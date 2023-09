Ultime Notizie – Calci e pugni a compagna incinta | condannato a 3 anni e 8 mesi

(Di lunedì 11 settembre 2023)alla, colpita anche quando erae minacciata di morte con una pistola. Un 33enne di origini moldave è statodai giudici della quinta sezione collegiale del tribunale di Roma a 3e 8di reclusione con le accuse di lesioni e indebito utilizzo di documenti. I fatti risalgono al 2020. In più occasioni l’uomo avrebbe colpito la donna cone ginocchiate alla pancia mentre lei era. Durante un controllo a casa, inoltre, all’uomo sono state trovate anche alcune carte di credito oltre a documenti e tessere sanitarie riconducibili ad altre persone. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Gli studenti delleclassi delle scuole superiori dovranno subire un addestramento militare ...informazione clandestina incontra molti ostacoli e di tanto in tanto qualcuno sparisce e le...Registrati per partecipare e scopri i primi ospiti " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget ...E' di 13 uccisi, di cui tre civili, il bilancio di scontri armati verificatisi nelleore nella Siria orientale, in un'area controllata in parte dalle forze governative, sostenute da Russia e Iran.

Terremoto in Marocco, oltre 2.600 morti. Il governo dice sì agli aiuti solo da 4 Paesi Sky Tg24

I cinque figli di Silvio Berlusconi accettano pienamente il testamento del padre, ultime volontà con le quali il fondatore del Biscione ha assegnato ai figli Marina e Pier Silvio la maggioranza e il ...Roma, 11 set. (Adnkronos) - "Abbiamo vissuto giornate davvero drammatiche con tanti incidenti che hanno causato la morte di tanti lavoratori. Il documento firmato oggi rientra nella specificità di com ...