Ultime Notizie – Attacco hacker a siti Comune di Roma gestiti da Zètema Progetto Cultura

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 11 settembre 2023)aidiCapitaledache da questa mattina risultano inaccessibili. ”In seguito alle prime verifiche tecniche, svolte con il supporto di una primaria società del settore, si è evidenziato undi natura informatica – sottolinea in una nota– L’azienda ha tempestivamente informato l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e sta procedendo a informare le autorità competenti. Attualmente sono state attivate tutte le misure necessarie per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile”. Oltre al sito www.zetema.it, risultano al momento non raggiungibili (comprese App e servizi collegati): ...