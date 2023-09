Ultime Notizie – A studentesse dell’università ‘Federico II’ il primo premio hackathon ‘Women shape the future’

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 11 settembre 2023) Si è tenuta a Crespellano (Bologna) presso il Philip Morris Institute for Manufacturing Competences (Imc), centro per l’alta formazione delle competenze legate a Industria 4.0, la premiazione delle vincitrici di “Womenthe future”,promosso da Philip Morris, in collaborazione con MedITech e Codemotion, per valorizzare il talento femminile in ambito Stem. Cinquedi ingegneria e matematicaFederico II di Napoli, si sono aggiudicate ilcon la loro Corporate App, dedicata al benessere dei dipendenti, mentre al secondo posto si sono classificate 4di ingegneria e informatica del Politecnico di Bari, ideatrici di ‘MyHelpy’, app per la comunicazione aziendale. Le giovani vincitrici hanno partecipato a ...