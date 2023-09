Ue taglia stime Pil | Gentiloni | “Italia in rallentamento”

(Di lunedì 11 settembre 2023) La Commissione europea ha annunciato di aver ridotto lesulla crescita del Pil. Nell’eurozona è attesa a +0,8% nel 2023 e +1,3% nel 2024, mentre inil Pil è stimato nel 2023 in crescita dello 0,9% e +0,8% nel 2024. Davanti questi dati il Commissario europeo all’Economia Paoloha affermato: “L’Unione europea L'articolo proviene da Il Difforme.

Nelleprecedenti, che risalgono al 15 maggio scorso, l'esecutivo comunitario indicava una crescita dell'Italia all'1,2% quest'anno, mentre per il 2024 indicava un più 1,1% del Pil. Nel ...Pil, la Ueledi crescita dell'Italia: +0,9% nel 2023, +0,8% nel 2024.... La Commissione ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica. Il commissario Ue all'Economia: calo ...La Commissione europea riduce lesulla crescita del Pil . Nell'eurozona è attesa a +0,8% nel 2023 (da +1,1% atteso delle previsioni di primavera) e +1,3% nel 2024 (da +1,6%). In Italia è atteso nel 2023 in crescita dello 0,9% (...

L’Europa taglia le stime. La crescita va più piano Corriere della Sera

La Commissione taglia le previsioni economiche per l’Italia ... riducendo le previsioni dal +0,2% visto ancora nelle stime di maggio a una contrazione dello 0,4% nell’intero anno. AL CENTRO DELLA ...L’economia italiana va peggio del previsto, la crescita è minore di quella attesa, la domanda interna e gli investimenti sono in frenata, la Bce dopodomani potrebbe decidere ulteriori rialzi dei tassi ...