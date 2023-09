Ue | stime del Pil in picchiata Guerra e inflazione stanno devastando l' economia

La Commissione Ue taglia ledi crescita, nel 2024 Pil in rialzo dello 0,8% Calo della domanda interna , stop a nuovi ... contro il +1,2% atteso in primavera, comunque leggermente al di sopra+...Per la prima volta nella storia ci sono più borse di specializzazione disponibili che candidati. La crisisistema di formazione medica batte un altro dato record. In base alle, per quest'anno ci sarebbero 14.500 posti per diventare cardiologo, ortopedico, chirurgo e così via (dato che tra l'...Quest'anno il Pil dovrebbe salire dello 0,9% rispetto al 2022, contro il +1,2% atteso in primavera, comunque leggermente al di sopra+0,8% delle previsioni d'inverno e superiore alla media ...

Ue taglia le stime del Pil Italia +0.9% nel 2023. 'Rischi da guerra ... Agenzia ANSA

La Commissione europea ha rivisto al ribasso le stime di crescita del Pil nella previsioni economiche d’estate. Una scelta dettata dal prezzo della guerra russa contro l’Ucraina e dall’elevata ...L'Istat stima per luglio un calo dell' 0,7% dell'indice destagionalizzato rispetto a giugno. In termini tendenziali l'indice complessivo, al netto degli effetti di calendario, diminuisce del 2,1%.