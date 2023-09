Mentre FdI, è il ragionamento di un esponente leghista, "dovrà scegliere, se acconciarsi a fare la ruota di scorta della maggioranza Ursula, una stampella, o seguirenel tentativo di una ...E anche qualcuno del governosulla liceità di una buona ubriacatura come segno di normale ... E scaricasul carcere per i minorenni In questi giovani, spero solo in loro ma ho qualche ...Da un lato c'è la Lega di Matteocheper candidarlo, per inserirlo nella rosa di nomi da spingere. Il capitano, però, frena. "Non gli ho mai offerto una candidatura" ha detto ad Rtl ...

Ue, Salvini insiste su Le Pen: chi mette veti aiuta sinistra Agenzia askanews

La strategia della Lega in vista delle Europee è ormai delineata, e le tensioni con Fi e FdI non fanno demordere Matteo Salvini. Che anzi rilancia, puntando sui distinguo europei per uscire dal cono d ...Si parla della cessione di una quota di minoranza (41%) attraverso un aumento di capitale di 325 milioni ...