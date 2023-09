Ue | Magi +Europa | ' governo fa il bullo perché in difficoltà su manovra'

(Di lunedì 11 settembre 2023) Roma, 11 set. (Adnkronos) - "L'approccio delcontro l'Europa e Gentiloni ricorda quello dei bulli che nascondono dietro l'atteggiamento aggressivo insicurezza e disagio. Insicurezza e disagio per lanello scrivere la legge di bilancio, che i patrioti vorrebbero trasformare in un assalto alla diligenza per redistribuire mancette elettorali. Invece di farsi dettare la linea da Salvini e attaccare l'Ue e Gentiloni, Meloni si preoccupi di intavolare una discussione seria in Europa sul patto di Stabilità, ed eviti di fare bullismo che tanto non spaventa nessuno". Lo afferma Riccardo, segretario di

E' la solita destra paranoide antieuropea, sono incapaci di tutto e cercano un capro espiatorio per mascherare il loro disastro, attacca il leader di +. Per il vicepremier Tajani invece ...' È il solito copione. Più non sanno cosa fare, più danno la colpa all''. Lo scrive sui suoi canali social il segretario di PiùRiccardo. ' Salvini attacca Gentiloni perché giustamente non gli consente di trasformare in carne da macello i conti pubblici italiani, la premier Meloni si fa dettare la linea dal ..."Il Decreto Caivano, intervista a Riccardo" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Riccardo(deputato, Misto - +). L'intervista è stata registrata venerdì 8 settembre 2023 alle ore 13:51.

Ultimo'ora: Ue: Magi (+Europa), 'governo fa il bullo perché in ... La Svolta

Invece di farsi dettare la linea da Salvini e attaccare l’Ue e Gentiloni, Meloni si preoccupi di intavolare una discussione seria in Europa sul patto di Stabilità, ed eviti di fare bullismo che tanto ...Caivano, Magi (+Europa): "Una deriva ideologica, priva di qualsiasi attinenza con la realtà: invece di educare e rieducare, si sceglie l’arma della repressione”.