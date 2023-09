Ue | Gentiloni “Non partecipo a polemiche che danneggiano l' Italia”

(Di lunedì 11 settembre 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Alla domanda sull'che mi è stata indirettamente rivolta spesso in questi giorni, perfino in India, dico soltanto che non voglio partecipare ache penso che danneggino l'”. Così il commissario europeo agli Affari Economici, Paolo, nel corso della conferenza stampa a Bruxelles sulle previsioni economiche, risponde a una domanda sulle critiche ricevute in questi giorni dal governono.“Non alimentoe non le alimenterò”, ha poi ribadito poco dopoin un punto stampa fuori dalla sede della Commissione, rispondendo a un'altra domanda dei giornalisti. – foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS).

...9% "In Italia la crescita nel secondo trimestre ha sorpreso al ribasso", ha spiegato il Commissario all'Economia Paolo, questa fase di rallentamentoè particolarmente italiana e ......ha dichiarato ancora: "Le previsioni per la crescita dell'Italia sono più o meno in linea con quelle dell'Eurozona.dobbiamo dare di queste previsioni una interpretazione ...Al momento, le deleghe di Timmermanssono state riassegnate e vi è solo un coordinamento ... (...) Mentre c'è chi parla di un interim del ruolo che potrebbe essere affidato a Paolo, dagli ...

Meloni rimprovera Gentiloni per i ritardi su Ita. Ma Bruxelles precisa: “Il dossier è competenza di un… Il Fatto Quotidiano

"Dico soltanto che non voglio partecipare a polemiche che penso danneggino l'Italia". Così il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, in conferenza stampa a Bruxelles, sulle dichiarazioni ...Il premier Mitsotakis chiede alla Commissione Ue il massimo supporto finanziario alla Grecia per affrontare le alluvioni che hanno colpito la Tessaglia ...