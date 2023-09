Ue | cala il Pil E Gentiloni si smarca dalle polemiche su Ita

Leggi su iltempo

(Di lunedì 11 settembre 2023) Stime più basse per la crescita in Italia e in Europa. Nelle previsioni economiche d'estate presentate oggi, la Commissione europea ha rivisto al ribasso la crescita del Pil italiano dello 0,9 per quest'anno e dello 0,8 per il 2024, rispetto all'1.2% e 1,1 delle previsioni di primavera presentate a maggio. Un dato che si inserisce in un contesto di generale rallentamento dell'economia Ue, che scende allo 0,8% nel 2023, dall'1% previsto nelle previsioni di primavera, e all'1,4% nel 2024, in linea con le stime per l'Eurozona dove la crescita sarà dello 0,8% nel 2023 (dall'1,1%) e dell'1,3% nel 2024 (dall'1,6%). A portare più in basso il Pil italiano è il calo della domanda interna, in particolare degli investimenti nell'edilizia, con la riduzione graduale degli incentivi del Superbonus. Un'eliminazione che, assieme ai sussidi per l'energia, è comunque vista con favore dalla Commissione ...