Udinese-Juventus | Pogba risultato positivo al doping

(Di lunedì 11 settembre 2023) Paulsarebbeal testosterone in un controllo dopo la prima giornata di campionato quando laha giocato in trasferta alla Dacia Arena contro l’. Lo apprende l’ANSA da ambienti sportivi.

Sospiro di sollievo per la Juventus in vista della sfida contro la Lazio dell'ex Sarri: Chiesa torna a disposizione di Allegri ... realizzatore di 2 gol contro Udinese ed Empoli.

