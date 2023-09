Ucraina | Zelenky | ' brutto momento per i negoziati'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 settembre 2023) Kiev, 11 set. (Adnkronos) - Alcuni alleati potrebbero vedere le recenti difficoltà dell'sul campo di battaglia come un motivo per negoziare con la Russia, ma "questo è unperché Putin vede la stessa cosa". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky all'Economist, aggiungendo di essere emotivamente pronto per una lunga guerra e spigando che questo è un "" per icon la Russia. "Devo essere pronto, e deve esserlo anche la mia squadra, per una lunga guerra, ed emotivamente sono pronto", ha detto Zelensky, sottolineando che il presidente russo Vladimir Putin cerca di indebolire l', ma la stessa Russia è fragile. "Putin non capisce che perderà in una lunga guerra. Perché non importa se è sostenuto dal 60% o dal ...