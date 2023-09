(Di lunedì 11 settembre 2023) Mosca, 11 set. (Adnkronos) - Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitryha chiesto la sospensione dellediplomatiche con l'Ue in risposta alla decisione dell'Unione Europea di vietare ai cittadini russi di entrare nel proprio territorio con oggetti personali di uso quotidiano, decisione che ha definito uno sputo in faccia a ogni russo. "Cosa dovremmo fare al riguardo? Certamente non imporre restrizioni di ritorsione sui cittadini dell'Ue. Non siamo razzisti, a differenza di molti leader di quei paesi i cui parenti hanno prestato servizio nelle SS. Inoltre, gli europei che viaggiano qui di solito amano e apprezzano la Russia. Sarebbe meglio semplicementeper un po' lediplomatiche con l'Ue. E richiamare a casa il nostro personale diplomatico", ha suggerito ...

...nelle qualificazioni europee) e il super match di tennis tra Novak Djokovic e Daniildagli ... Marina Ovsyannikova (che ha lasciato il suo Paese dopo l'avvio della guerra incon la ...In primo luogo,è noto per le sue dichiarazioni provocatorie e ostili nei confronti degli Stati Uniti, specialmente in seguito al supporto fornito dagli Stati Uniti all'. Questa ......della popolazione nella Federazione Russa e nei territori temporaneamente occupati dell'. ...ministero della Difesa di Londra - il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dimitry...

Ucraina: Medvedev, ‘sospendere relazioni con Ue’ La Ragione

Mosca, 11 set. (Adnkronos) – Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha chiesto la sospensione delle relazioni diplomatiche con l’Ue in risposta alla decisione dell’Unione E ...Dmitry Medvedev, ex presidente russo e attuale consigliere senior ... Per cominciare, l’ammissione di Musk – che in precedenza ha fatto arrabbiare l’Ucraina con proposte che includono la convalida ...