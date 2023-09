Ucraina | il vero nemico è il generale inverno

(Di lunedì 11 settembre 2023) La inventò il Maresciallo Albert Kesselring e la applicò in Italia nel 1943, all'epoca del tramonto della Blitzkrieg. Si chiamava Zentimeterkrieg, la guerra del centimetro, che si risolveva nell'impegnare gli Alleati in una serie di battaglie mai risolutive: aveva promesso a Hitler che avrebbe tenuto inchiodati gli angloamericani sulla Penisola fino alla primavera del 1946 senza risucchiare un solo uomo dal fronte orientale dove il rullo compressore russo risucchiava continuamente nella fornace della guerra uomini e mezzi con un costo insostenibile. Anche lì la Wehrmacht aveva iniziato con la Blitzkrieg e poi aveva dovuto fare i conti con un mare di fango, di neve e di ghiaccio. Kesselring sul fronte italiano doveva difendersi da un esercito più potente in uomini e mezzi e sappiamo come andò a finire. L'esercito ucraino è inferiore per uomini e mezzi a quello russo nonostante le ...

...americani è convinto che il Congresso non debba autorizzare ulteriori aiuti militari all', ... Ma ilcampo di battaglia è l'aborto accettato solo dal 12 per cento dei repubblicani mentre ......altrettantoche quel memoriale interplanetario resterà lì, come simbolo di pace, per milioni di anni .

L'attrice ucraina Olga Kurylenko si è presentata all'ultima giornata ... centrale nella eco-truffa organizzata da un piccolo criminale locale. È una storia vera: nel 2008, una società si inventò ...Di Marta Serafini, inviata, e Redazione Online Le notizie sulla guerra in Ucraina di lunedì 11 settembre, in diretta. Il Cremlino rivendica l'abbattimento di due droni ucraini • Lula: «Se Putin verrà ...