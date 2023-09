Tuttosport – La Polonia di Szczesny ko Serbia | tris alla Lituania | Vlahovic in campo 23?

(Di lunedì 11 settembre 2023) 2023-09-11 00:46:37 Torino, l’ultimo titolo di: KAUNAS () – Sesta giornata delle qualififcazioni ad Euro 2024 con lavince nettamente a Kaunas contro laper 3-1 con la tripletta di Aleksandar Mitrovic e raggiunge l’Ungheria (che ha una partita in meno) in testa al Gruppo G a quota 10 punti. Dusanè partitio dpanchina ed è entrato al 71? proprio per l’attaccante dell’Al-Hilal ma senza riuscire a trovare la via del gol. Invece non è entrato l’altro bianconero Filip Kostic. Il Montenegro però resta in sciacoppia di testa (8 punti) grazie al successo in extremis per 2-1 contro la Bulgaria dove l’ex Fiorentina ed Inter Stevan Jovic ha realizzato al 97? la rete della ...

Vince la, crolla la Serbia Con più di qualche rischio e preoccupazione, ladi Szczesny e Milik sbriga la pratica Far Oer . Per sbloccare il risultato serve un calcio di rigore di ...... Amanda Ilestedt (Svezia), Sam Kerr (Australia), Mapi Leon (Spagna), Katie McCabe (Irlanda), Hinata Miyazawa (Giappone), Lena Oberdorf (Germania), Asisat Oshoala (Nigeria), Ewa Pajor (), Salma ...La campionessa azzurra il prossimo 9 settembre non sarà presente al collegiale azzurro di Cavalese dove le ragazze convocate da Mazzanti lavoreranno per preparare il torneo di Lodz, in, in ...

La Polonia di Szczesny ko. Serbia, tris alla Lituania: Vlahovic in campo 23' Tuttosport

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola si è soffermato anche sulla ... anche perché nel 2026 potrebbe giocare il suo ultimo Mondiale con la Polonia. Un appuntamento a cui Szczesny vorrà arrivare da ...Nessun infortunio dunque per Piotr, ma solo un po' di fatica negli ultimi allenamenti, come chiarito dalla federazione polacca.