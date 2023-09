Tutti i nuovi record abbattuti da Novak Djokovic

E' la terza volta che Novak Djokovic raggiunge le finali ini quattro Slam della stagione. In precedenza era accaduto anche nel 2015 e nel 2021. Nella storia del tennis solo Federer ha fatto ...... che pure sta vivendo uno dei momenti migliori sotto la spinta deitalenti come Sinner e ...scende in campo contro il Canada e ora a provare a distendere gli animi e a far concentraresolo ...artisti emersero, ciascuno con il proprio stile unico, mauniti dalla passione per la musica house. Nomi come Larry Heard, Marshall Jefferson e Juan Atkins divennero leggende della house ...

Mercedes-Benz Classe E: prezzo, dati tecnici, dimensioni, motori, allestimenti, interni - Quattroruote.it Quattroruote

Il calciomercato non tramonta mai, con Inter, Milan e Juventus pronte a sfidarsi per un talento del Salisburgo: Kjargaard è l'oggetto del desiderio ...PROMO Kena Mobile davvero irrinunciabile: a soli 6,99 euro al mese riceverai tanti GB e le chiamate illimitate. Ma c'è altro da sapere.