(Di lunedì 11 settembre 2023) Ora che si è conclusa la Mostra del cinema di Venezia, possiamo nuovamente ringraziare Pierfrancescoper averci fatto riflettere in quest’occasione su un argomento che spesso ci sfugge, ovvero cosa significhi essere italiani. All’atto pratico, infatti, perché dovrebbe risultare meno credibile che Enzo Ferrari modenese venisse interpretato da un attore americano – doppiato alle nostre latitudini in italiano neostandard – anziché dallo stessoche è di Roma, o da Fabrizio Gifuni che è di Roma, o da Toni Servillo che è di Napoli, o da Riccardo Scamarcio che è di Bari? Siamo sicuri che avrebbe esaltato l’italianità di Ferrari vederlo impersonato da un attore di chissà dove che si sforza di riprodurre un accento emiliano più o meno caricaturale? E che cos’è questa fantomatica italianità? Dovrebbe saperlo bene lo stesso ...

L'attore che ha parlato di italianità da difendere nelle produzioni internazionali è lo stesso che ha interpretato Cristoforo Colombo. Pur non essendeo genovese Sullo stesso argomento: Essere cacciati ...... non può tollerare il metodo dell'uniatismo perché resta convinto servo della comunione tra molte, poca comprensione e raro sostegno. Pensa alla comunione delle chiese, non alla ...Leggi Anche Coez questa volta vuole 'Volare': 'Passato, presente e futuro,le mie anime in un solo disco' Leggi Anche Frah Quintale, il successo del suo street pop ...e racconta le...

Tutte le contraddizioni del Favino autarchico Il Foglio

L'attore che ha parlato di italianità da difendere nelle produzioni internazionali è lo stesso che ha interpretato Cristoforo Colombo. Pur non essendeo genovese ...Le contraddizioni di Elly Schlein Sette milioni di studenti tornano a scuola, o almeno ci provano, pur trovando un insegnante supplente su quattro. Il Pd invece si appresta a tornare in piazza – parol ...