Turismo | flop italiani Santanché allontana critiche | ma dati parlano chiaro

Leggi su notizie

(Di lunedì 11 settembre 2023)per quanto riguarda le famiglie italiane: la ministra Danielalein una intervista al quotidiano “La Stampa”. Anche se iUna estate che, bene o male, è oramai giunta al termine. Per le famiglie italiane, però, non è stata assolutamente da ricordare. Anzi, addirittura un vero e proprio ““. A rivelarlo ci ha pensato direttamente ‘Asso‘ che ha emanato gli ultimiin questione. Numeri che riguardano le presenze deglinelle strutture turistiche. Come ribadito in precedenza, però, i numeri: tanto è vero che si è scesi del 5,7% durante la stagione. ...