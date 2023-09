Turchia-Italia | qualificazioni Europei Under 21 | quando si gioca | data | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 settembre 2023) L’21 del ct Carmine Nunziata proverà subito a riscattarsi. Gli azzurrini lo scorso 8 settembre hanno ufficialmente iniziato le gare valide per leaglidi categoria del 2025 e non hanno esordito con una grandissima prestazione. Accolti dalla modestissima Lettonia (per utilizzare un eufemismo), Miretti e compagni non sono riusciti a mostrare il proprio talento nel palleggio, nel gioco e anche nelle individualità, dando vita a una partita soporifera dal punto di vista della manovra soprattutto. Risultato finale? Un deludente 0-0. Insomma un punticino che sta strettissimo alla Nazionalena che, visti i mezzi e itori a disposizione, avrebbe dovuto fare e dare di più. E martedì 12 settembre a partire dalle ore 18.30 all’interno dello Y?ld?z ...