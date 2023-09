Trofeo Matteotti 2023 | programma | orari | tv | streaming

(Di lunedì 11 settembre 2023) Domenica 17 settembre si svolgerà il, corsa giunta alla sua 75a edizione e che torna in calendario dopo un anno di stop. La classica abruzzese ha scritto pagine importanti della storia del ciclismo italiano e sarà quest’anno l’ultimo appuntamento prima dei Campionati Europei nei Paesi Bassi. Partenza ed arrivo a Pescara con il solito impegnativo percorso che si svilupperà intorno al circuito con con le salite di via Tiberi, del Colle Caprino e di Montesilvano Colle. Un percorso che nelle ultime stagioni ha premiato Matteo Trentin, Valerio Conti e Davide Ballerini, che si sono aggiunti ad un albo d’oro che vede anche la presenza di campioni del passato come Gino Bartali, Felice Gimondi, Francesco Moser e Paolo Bettini. Di seguito ildettagliato del...

Si sta per alzare il sipario sulla nuova edizione del, la numero 75 nella storia, che torna sulle strade di Pescara dopo un anno di stop. La classica di ciclismo pescarese ha sempre regalato emozioni e spettacolo e anche in questo 2023 ...... e la Carrera AutopodisticaMaurizio Ragazzi alle 18. La diretta delle gare del pomeriggio ... Alla sala espositiva comunale, in via79, oggi sarà l'ultimo giorno per ammirare la mostra '...PESCARA " Rilancio in grande stile e inizio dei preparativi per il 75°a Pescara dopo un anno di stop. È questa la novità di tutto rilievo per lo sport abruzzese ma altre ne giungeranno per tenere a battesimo un'altra prestigiosa edizione in programma ...

Si alza il sipario sul Trofeo Matteotti numero 75: Gianni Bugno e Marta Bastianelli ospiti d'eccezione della presentazione IlPescara

Dopo un anno di stop, torna il trofeo Matteotti giunto alla 75° edizione della Classicissima di Pescara del ciclismo ...Velò è visibile sul canale 13 del digitale terrestre per gli abitanti di Abruzzo e Molise, in streaming sul sito web www.tvsei.it nella sezione “LIVE” e sulle pagine Facebook di TVSEI e VELO’ tutti i ...