Treviso | il figlio investito da un poliziotto ubriaco nel 2022 Ora la famiglia riceve il conto per la pulizia della strada | 183 euro

(Di lunedì 11 settembre 2023) Era l’8 maggio delquando Davide Pavan, 17enne, venneda Samuel Seno,di 31 anni di ritorno da una partita di rugby. Il giovane viaggiava su uno scooter, mentre ilha invaso l’altra corsia travolgendolo. Ora la madre, Barbara Vedelago, si ritrova di fronte a quello che definisce «un errore, un brutto scherzo». I genitori, infatti, hanno ricevuto la fattura con il prezzopulitura del tratto didove si è verificato l’incidente. Per «togliere i rottami e spargeresegatura sul sangue di Davide e sui liquidi del motore rimasti sull’asfalto», dichiara Vedelago. «Bonifica dell’area con smaltimento dei rifiuti e assorbente per sversamento liquidi», si legge nel ...

Era l'8 maggio del 2022 quando Davide Pavan, 17enne, venne investito ada Samuel Seno, poliziotto ubriaco di 31 anni di ritorno da una partita di rugby. Il giovane ... guardando suo, ...L'incidente Era l'8 maggio del 2022 quando ilè stato travolto da un'auto guidata da Samuel Seno, 31 anni, agente della polizia di stato in forza all'ufficio stranieri di. Pochi giorni ...Perdere undi 17 anni per colpa di un automobilista ubriaco e poi dover anche pagare le spese con cui è ... Un conto di 183 euro per la famiglia di Davide Pavan , di, travolto e ucciso in ...

Treviso, la madre di Davide Pavan, investito da un poliziotto ubriaco: «Mio figlio ucciso e quei 183 euro per pulire il sangue» Corriere

Dopo il terribile dolore, il padre e la madre di Davide Pavan si sono visti recapitare una fattura da 183 euro. La mamma: perdonerà l'agente solo quando diventerà papà Hanno perso il figlio di 17 anni ...Barbara Vedelago, madre di Davide, racconta con commozione e rabbia: "Eravamo ancora storditi dalla tragedia e ci hanno convocato in carrozzeria per il dissequestro dello scooter e per pagare la ...