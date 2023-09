Tragedia in Italia | deltaplano si schianta al suolo | chi c’era a bordo

Leggi su tvzap

(Di lunedì 11 settembre 2023)insial: chi– Dramma in: due persone sono morte dopo essere precipitate con una motore. Il velivolo è andato in fiamme dopo l’impatto col. Sul luogo dellaVigili del Fuoco e mezzi del 118, oltre ai carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del disastro. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Mondo della musica in lutto: morto il cantante famoso, come ebbe successo Leggi anche: Tv sotto choc, è morto l’amato protagonista del programma: era giovanissimo A Basilicanova, alle porte di Parma, due persone sono morte carbonizzate dopo che il ...