Tragedia ad Ischia | accusa malore e muore mentre è in vacanza con amici

(Di lunedì 11 settembre 2023)insull’isola di. Un uomo della provincia di Caserta è decedutofaceva il bagno in acqua davanti alla spiaggia di San Pietro.adinconSecondo alcune testimonianze, il 68enne avrebbeto unnuotava in acqua. Alcuni bagnanti hanno notato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Un turista 68enne è morto questa mattina sulla spiaggia di san Pietro a. L'uomo era entrato in acqua per un bagno, quando ha iniziato ad accusare un malore lancinante. Portato a riva dai bagnanti che lo avevano visto in difficoltà è spirato poco dopo nonostante i ...A luglio vennero poi trasferiti al confino a. Cultura 8 settembre 1943: l'armistizio che ... diagnosticandole seri disturbi dovuti al difficile clima familiare e allavissuta (oggi si ...Una pagina dolorosa della storia di: l'8 settembre 1943 90 bombe colpirono il paese, causando 13 morti. Accade dopo l'annuncio di Badoglio: il perché resta un mistero. Oggi alle 19.30 un percorso tra gli edifici ancora scheggiati ...

Tragedia in spiaggia, un morto ad Ischia NapoliToday

Un turista di 68 anni è morto improvvisamente per un malore sulla spiaggia di san Pietro a Ischia: la tragedia si è consumata questa mattina ...Un turista 68enne è morto questa mattina sulla spiaggia di san Pietro a Ischia. L'uomo era entrato in acqua per un bagno, quando ha iniziato ad accusare un malore lancinante. Portato a riva dai ...