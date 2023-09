(Di lunedì 11 settembre 2023) Luceverdedel ritrovati in studio Tiziana remondie code sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra Pontina e Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e l’aria Poi tra Nomentana e Prenestina si sentirà in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24Teramo da Portonaccio al Raccordo Anulare ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra la galleria Giovanni XXIII a via Salaria in direzione di San Giovanni attenzione oltre alè segnalato anche un incidente violentemente code anche in direzione dello Stadio Olimpico da via Tiburtina a via Salaria è sostenuto ilin zona San Pietro Castel Sant’Angelo sul lungotevere è lungo via di Porta Cavalleggeri per i lavori in piazza Pia per i ...

Traffico Roma del 11-09-2023 ore 19:00 RomaDailyNews

Lamezia Terme - Arriva la prescrizione per sette delle persone imputate e già giudicate in primo grado nell'ambito dell'operazione Arianna contro il traffico di sostanze stupefacenti. La Corte di Appe ...Le fiamme non hanno coinvolto baracche o insediamenti. A causa del fumo, rallentamenti del traffico sulla Pontina ...