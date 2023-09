Traffico Roma del 11-09-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 settembre 2023) Luceverdetrovate in studio Tiziana Raimondi sul Raccordo Anulare rallentamenti e code in carreggiata esterna tra Laurentina e Lanina incidente su via Casilina rallentamenti e code all’altezza di via varvariana ripercussioni anche in uscita lo svincolo di via Casilina per chi viaggia sulla carreggiata esterna del Raccordo Anulare ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale rallentamenti e code via dei Campi Sportivi via Salaria in direzione di San Giovanni ricordiamo che in zona San Pietro Castel Sant’Angelo Sono in corso i lavori in piazza Pia Pertanto non si esclude piùsul lungotevere e via di Porta Cavalleggeri e da oggi in via Merulana lavori di potatura possibile quindi rallentamenti lavori di potatura anche sulla passeggiata del Gianicolo all’altezza di Piazzale del faro di a partire da ...