Traffico Roma del 11-09-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 settembre 2023) Luceverdedalla redazione Buongiorno da Simona Cerchiara tratto di Cassia tra la Storta la Giustiniana con code verso Corso Francia via Trionfale con incolonnamenti nella zona di Ottavia e sulla via Flaminia e sulla via Salaria abbiamo disagi tra il raccordo è la tangenzialein aumento sulla tangenziale in particolare dal Verano è da Monti Tiburtini verso lo stadio sulla via Casilina rallentato il tratto di strada all’altezza di via di Torpignattara in direzione di Porta Maggiore zona sud diqui code sulla via Appia tra Ciampino e Capannelle e incolonnamenti sul raccordo tra la Casilina e la carreggiata interna con questo è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità