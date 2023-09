Torbella – Volontaria presa a bottigliate da un nordafricano

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 settembre 2023) Succede anche questo a Roma, in uno dei quartieri più degradati della città. Una ragazza,del gruppo “Tor più bella” era intenta a pulire una strada di Tor Bella Monaca, via Scozza, quando un uomo di origine nordafricana l’ha aggredita colpendola con una bottigliata a un braccio. La donna ha subìto la frattura del braccio e è stata trasportata al più vicino ospedale. Gli agenti intervenuti sul posto hanno fermato ilportandolo in caserma.