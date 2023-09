Tor Bella Monaca | a scuola senza libri | basta un tablet

(Di lunedì 11 settembre 2023) Una sperimentazione in periferia, ottima idea per un progetto pilota rispetto alla didattica degli studenti.con zaini pesanti ad ingobbire le schiene dei ragazzi. Nellamedia dell‘istituto Morvillo gli studenti ora potranno studiare suida un. Questa ladel futuro, che muoverà i primi passi nelle sette classi prime di via san Biagio Platani. È piena periferia di Roma; siamo a Tor. Roma,con 75 professori ‘assenti’: aprirà con orario ridotto Un Ipad con account personale. Ma la didattica tradizionale rimane Così il primo giorno dii ragazzi troveranno un Ipad sui banchi e ognuno avrà il suo personale account. A fine giornata dovrà essere riconsegnato tutto presso i docenti. ...

In coda invece ci sono i quartieri al di fuori del Grande Raccordo Anulare, comeVergata,Monaca e, soprattutto, Ostia Antica. La media pone la città al 134°posto nella classifica che ...Con l'occasione, anche l'ambasciata cilena in Italia ha organizzato due rassegne di film al Palazzo delle Esposizioni e al Teatro diMonaca a Roma per far meditare su quegli anni bui. Ma il ...Il Cunto De Li Cunti Al TeatroMonaca Di Roma di Sergio Mutone e Teresa Polimei regia di Teresa Polimei advertisement con Saverio Allegretti, Mario Carbonara, Stefania Cofano, Salvatore De Rosa, Rosanna D'Urso, ...

Tor Bella Monaca, ferita una volontaria mentre puliva la via dello spaccio: 25 giorni di prognosi RomaToday

“Nelle case popolari della Garbatella, costruita nel primo Novecento, non ci sono problemi come a Tor Bella Monaca”, così il senatore Maurizio Gasparri sugli avvenimenti di Caivano, a Napoli ...Una sperimentazione in periferia, ottima idea per un progetto pilota rispetto alla didattica degli studenti. Basta con zaini pesanti ad ingobbire le schiene dei ragazzi. Nella scuola media dell‘istitu ...