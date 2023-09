Tommaso Paradiso | il nuovo singolo è Blu ghiaccio travolgente

... perché amiamo il nostro prossimo; quindi che gli altri vadano all'inferno o in, dove gli ... Persino il grande miscredente Sanci crederebbe, ma Santo Dio, mai vista una nave come ...è pronto per una reunion con una parte dei Thegiornalisti . Il cantautore romano ha condiviso sui social l'uscita del singolo 'Sensazione stupenda' che dà il titolo al nuovo album e ...Leggi Anche, esordio solista con 'Space Cowboys': 'Un album per sentire quello che mi piace nella musica' 'A mezzanotte esce 'Sensazione Stupenda'. La definirei la classica traccia numero 1 di un ...

Tommaso Paradiso, il 15 settembre esce Blu Ghiaccio Travolgente Agenzia ANSA

Il singolo anticipa il nuovo lavoro di Tommaso Paradiso, un disco intimo, profondo, rappresentativo di uno degli autori italiani contemporanei che meglio ...Ghiaccio blu travolgente è il titolo del nuovo singolo di Tommaso Paradiso. Scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Matteo Cantaluppi, il brano è una ballad in cui si ritrova l’inconfondibile ...