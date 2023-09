Todaro rivela la malattia di cui non si è accorto nessuno «Due tumori maligni mentre ero ad Amici»

Raimondosi racconta a 'Verissimo' e in esclusivadi aver combattuto, nel 2020, con due tumori maligni. 'È nato tutto da un'appendicite, quando mi portano in sala operatoria l'intervento dura ...Raimondosi racconta a 'Verissimo' e in esclusivadi aver combattuto, nel 2020, con due tumori maligni. 'È nato tutto da un'appendicite, quando mi portano in sala operatoria l'intervento dura ...affrontò due interventi chirurgici nel giro di pochi mesi : "Capitava che lunedì andavo in ospedale e mi operavo con l'anestesia totale e il giorno dopo andavo a lavorare tranquillamente. ...

Raimondo Todaro rivela: «Nel 2020 ho avuto due tumori maligni, il lavoro mi ha salvato» Vanity Fair Italia

Il ballerino, oggi insegnante di Amici, ha rivelato di essere stato operato per due tumori maligni, scoperti per caso durante un'appendicectomia ...Raimondo Todaro, conosciuto dal grande pubblico come il maestro di "Amici", è stato ospite del programma "Verissimo", condotto da Silvia Toffanin. La sua presenza in studio ha offerto l'opportunità pe ...