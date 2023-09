Tiro a volo | Europei Osijek 2023 | tre azzurri in finale nello skeet Cassandro cerca il pass Olimpico

(Di lunedì 11 settembre 2023) Tammaroè innella gara dimaschile ai Campionatidiin corso a. L’azzurro ha ottenuto il miglior punteggio dopo i 125 piattelli di qualificazione, sbagliandone solo uno. Una grandissima prova dell’azzurro, che nel pomeriggio andrà a caccia di unNazione per l’Italia. Questo andrà al vincitore della gara. Gli altri finalisti sono il greco Chalkiadakis, il norvegese Watndal, l’ucraino Milchev, il britannico Brooker-Smith e il maltese Attard. Nella prova femminile, in cui l’Italia si è già garantita entrambi iper Parigi 2024, sono due le azzurre che conquistano l’accesso nellaa sei. Diana Bacosi e Martina Bartolomei hanno chiuso l’eliminatoria ...

...azione sulla sinistra di Guarino termina sul destro aldi Ciuffo che termina alto sopra la traversa. La Santarcangiolese prende coraggio e spinge facendosi sempre più pericolosa: al 20'di ...... lesto a raccogliere la respinta dell'estremo difensore del Pdhae Gomis su undal limite dell'...già reso protagonista della prima vera occasione da rete del match " con una bella girata alsu ......con Hernaiz che prontamente indirizza la sfera verso Cesario che dal limite prova a sorprendere Figliola ma ilè alto sulla traversa. Al 13 risponde il Martina con Palermo che tenta alla ...

Tiro a volo, Europei 2023: Bacosi e Bartolomei conquistano la Finale dello skeet femminile OA Sport

Diana Bacosi e Martina Bartolomei volano in Finale a Osijek, città della Croazia che sta ospitando in questi giorni i Campionati Europei 2023 di tiro a volo. Le due fuoriclasse dello skeet azzurre son ...Altro successo per il Latina Calcio, che contro il Potenza vince la sua prima partita in casa della stagione grazie alle reti di Del Sole e Fabrizi. I nerazzurri confermano quanto di buono ...