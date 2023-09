Tiro a volo | Europei Osijek 2023 | Bacosi argento nello skeet femminile Cassandro di bronzo nel maschile

(Di lunedì 11 settembre 2023) Medaglia die carta olimpica che purtroppo sfuma per Tammaroaglidiin corso di svolgimento a. L’azzurro era riuscito a qualificarsi per la finale con il miglior risultato nei 125 piattelli di qualificazione, ma per conquistare il pass verso Parigi serviva vincere. Il successo, invece, è andato a un Charalambos Chalkiadakis perfetto con 60/60 in finale.al rappresentante di Malta Marlon Attard, mentre terzo è giunto appunto il nostro Cassando con 45. Nella provaDianaper un soffio manca l’oro continentale. L’esperta tiratrice azzurra arriva a contendere la medaglia più pregiata alla slovacca Danka Bartekova, ma deve ...

Nell'ordine seguono il 42esimo posto per il ciclismo, il 45esimo per il nuovo, il 65esimo per il tennis e il 71esimo per l'atletica e 86esima per gli sport outdoor ta cui, arco e ...Il miglior posizionamento a livello nazionale Pisa lo ottiene con 'sport outdoor ', quindi all'aperto, con valutati risultati e società degli atleti nel 2022, fra cui, arco e triathlon. ...Tammaro Cassandro è in finale nella gara di skeet maschile ai Campionati Europei diin corso a Osijek. L'azzurro ha ottenuto il miglior punteggio dopo i 125 piattelli di qualificazione, sbagliandone solo uno. Una grandissima prova dell'azzurro, che nel pomeriggio andrà a caccia ...

Tiro a volo, Europei Osijek 2023: Diana Bacosi è d'argento nello skeet! Vince la campionessa del mondo Danka Bartekova OA Sport

Diana Bacosi e Martina Bartolomei volano in Finale a Osijek, città della Croazia che sta ospitando in questi giorni i Campionati Europei 2023 di tiro a volo. Le due fuoriclasse dello skeet azzurre son ...Agli Europei 2023 di tiro a volo, in corso ad Osijek, in Croazia, l'Italia è rimasta ancora in corsa per l'ultima carta olimpica mancante per completare il contingente massimo per i Giochi, quella nel ...