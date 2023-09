Timori per le azioni omicide dei servizi ucraini Sono ordinate direttamente dai vertici di Kiev oppure ormai fuori controllo?

Leggi su strumentipolitici

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il tema delle oper“sporche” effettuate daisegretitorna a preoccupare l’opinione pubblica. Nell’ultimo anno e mezzo il numero delle vittime è cresciuto e si è diversificato anche territorialmente. Levengono effettuate sia nelle regioni sotto ilrusso sia in quelle sotto la giurisdizione di. E non si tratta più soltanto di omicidi eclatanti, ma anche di uccisioni di soggetti poco conosciuti o di minor rilevanza politica, al punto che negli stessi ambientici si chiede se le cose non sianosfuggite di mano. Il passaggio ai lavori “bagnati” Nel 2015, dopo che la Crimea era entrata a far parte della Federazione Russa, nell’ambito deisegretivenne ...