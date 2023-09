TIK TOK il dramma della Libia | 2300 morti

Leggi su citypescara

(Di lunedì 11 settembre 2023) Ossama Hamad, in un’intervista telefonica con la televisione al-Masar, ha aggiunto che le inondazioni a Derna hanno completamente distrutto interi quartieri. The Libya Observer segnala che ben due dighe si sono crollate contemporaneamente a Derna, rilasciando oltre 33 milioni di metri cubi d’acqua che hanno provocato inondazioni devastanti in città. Il ministro dell’Interno del governoorientale, Essam Abu Zeriba, ha dichiarato che si teme siano oltre 5mila le persone disperse a Derna, con molte vittime spazzate via verso il Mediterraneo. In un’intervista telefonica al canale satellitare saudita Al-Arabiya, ha lanciato un appello affinché agenzie locali e internazionali accorrano in aiutocittà. Al momento, il bilancio ufficiale fornito dalle autorità sanitarie è di 38, ma tale ...