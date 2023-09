The Silencing - Senza voce | la recensione | su Netflix un mystery-thriller d' atmosfera

(Di lunedì 11 settembre 2023) Ladi The, film disponibile sudove Nikolaj Coster-Waldau veste i panni di un uomo tormentato da una tragedia che si trova a indagare sull'omicidio di una giovane ragazza. Rayburn Swanson è un ex cacciatore che ha deciso di cambiar vita dopo la nascita di sua figlia Gwen, realizzando una sorta di santuario animalista nella foresta. L'uomo non si è mai ripreso dalla tragedia che cinque anni prima ha sconvolto la sua famiglia: Gwen infatti, in età adolescente, è scomparsa misteriosamente nel nulla e non è mai stata ritrovata. Un'incertezza che ha minato profondamente le certezze dell'uomo, sprofondato nei fiumi dell'alcool, portandolo ad allontanarsi sempre più dalla moglie, ora prossima a risposarsi. Come vi raccontiamo nelladi The ...

