The Nun II supera The Equalizer 3 al box office USA con 32 | 6 milioni di dollari

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 11 settembre 2023) La terrificante suora di the Nun 2 conferma il suo appeal sul pubblico americano e batte The3 al boxUSA con un debutto da 32,6. Nemmeno Denzel Washington può nulla contro il potere delle suore horror. Al debutto nelle sale americane, The Nun 2 schizza in vetta al boxUSA con un incasso più che soddisfacente di 32,6raccolto in 3.728 sale e una media per sala di 8.744. Ottimo risultato per il nono capitolo della saga horror The Conjuring che però non riesce a bissare l'exploit del primo The Nun, che nel 2018 aveva segnato un'apertura di 53,8. Qui la nostra recensione di The Nun 2. Da The Conjuring a The Nun 2: 10 anni di maternità horror L'horror demoniaco …