The Fabelmans e The Bear | ossessioni e influenze in famiglia

(Di lunedì 11 settembre 2023) A metà agosto, Disney+ ha rilasciato la seconda stagione di The, serie tv ambientata nel mondo della cucina che si era distinta nella sua prima stagione per la sua scrittura diretta e per la regia elegante. E al netto della piega che prende la seconda stagione, meno Carmen-centrica e più dedicata a raccontare lo sviluppo del suo staff, la storia ci ha tenuto a sottolineare ancora una volta l’ossessione del protagonista verso la cucina e la grande influenza che la suaha avuto su di lui, nel bene e nel male. Stessa sorte, stessa ossessione e simile condizionamento genitoriale che subisce un personaggio completamente diverso da Carmy: Sammy Fabelman. Due epoche diverse, due personaggi diversi e una storia che poco ha da spartire con quella di Carmy. Tuttavia entrambi i personaggi vivono affetti da una maledizione, un disagio che non ...