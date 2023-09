The Boys | Amazon anticipa l' arrivo di altri spin-off

(Di lunedì 11 settembre 2023) Non solo Gen V,ha in cantiere diversi progetti collegati al mondo di Theper il futuro. Con la quarta stagione di Theancora lontana, ma con Gen V in dirittura d'su Prime Video, il produttore dello show hato cheha in cantiere-off legati allo show per il prossimo futuro. In una nuova intervista con Entertainment Weekly, il capo della divisione televisiva die MGM Studios, Vernon Sanders, ha così argomentato: "Dirò questo: Eric Kripke ha una visione di ciò che porta a tutto questo da anni ormai, e abbiamo avuto una conversazione continua su ciò che verrà dopo", ha rivelato Sanders. "Quindi, probabilmente è prematuro parlarne oltre a dire …

Il successo della serie tv diè ormai consolidato, con l'arrivo di una prossima quarta stagione, ed ulteriori interazioni in futuro, la storia dei super eroi più fuori di testa del piccolo schermo è destinata a durare ...Il primo spin - off in live - action di, ovvero Gen V , debutterà il 29 settembre prossimo su Prime Video con i primi tre episodi, ma durante il periodo delle riprese la protagonista Lizze Broadway ha chiesto consiglio a Jack ...... contenente diverse skin bonus, e l'accesso, post lancio, ai primi 6 personaggi aggiuntivi del roster tra cui persino "Patriota", direttamente dalla serie tv. Soprattutto, essa conterrà una ...

The Boys 4: e se il vero villain non fosse chi credete voi Everyeye Serie TV

Non solo Gen V, Amazon ha in cantiere diversi progetti collegati al mondo di The Boys per il futuro. Con la quarta stagione di The Boys ancora lontana, ma con Gen V in dirittura d'arrivo su Prime ...Prime Video ha svelato il trailer ufficiale dell’attesissima serie Original Gen V, dal mondo di The Boys. La serie debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo venerd ...