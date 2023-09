Testamento Berlusconi esecutivo | i figli firmano l' accettazione Controllo Fininvest a Marina e Piersilvio

AGI - I figli di Silviohanno deciso di accettare l' eredità del padre, scomparso lo scorso 12 giugno. Ildi Silvioera stato aperto il 5 luglio scorso. Composto da tre distinti scritti, il documento disponeva l' assegnazione ai figli Marina e Pier Silvio della quota disponibile dell'...leggi anche, Veronica Lario: "Non ne sapevo nulla" FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Economia, ecco come è stata ripartita l'eredità I due ...Mentre le ex mogli, in quanto divorziate, sono entrambe escluse dal. Continua a leggere su Tg. La7.it - I figli di Silviohanno raggiunto l'intesa sull'eredità dell'ex premier. ...

Berlusconi, i figli accettano senza riserve il testamento: a Marina e Pier Silvio il 60% del patrimonio. Intes ilmessaggero.it

Un patrimonio, del valore complessivo pari ad almeno 5 miliardi di euro, il cui cuore è rappresentato dalla finanziaria di famiglia, la Fininvest ...«Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi rendono noto di aver accettato l’eredità del loro padre, interpretandone le ultime volontà in totale armonia per onorarne la memoria con prof ...