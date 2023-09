Testamento Berlusconi | accordo tra i cinque figli | oggi le firme ad Arcore

Leggi su open.online

(Di lunedì 11 settembre 2023)raggiunto tra isull’eredità di Silvio, con la firma agli atti prevista per11 settembre. Gli eredi andranno così ad accettare pienamente ildel padre, con le ultime volontà indicate dal fondatore di Fininvest che prevedono aiMarina e Pier Silvio la maggioranza e quindi il controllo del gruppo, per un valore stimato in almenomiliardi. L’accettazione delle ultime volontà disi svolgerà nella villa San Martino di, dove la procedura sarà completata senza beneficio di inventario da parte di alcuno, un’opzione che altrimenti avrebbe allungato e di parecchio i tempi sull’esecutività del. Dopo settimane di messaggi ...